Дощі накриють Київ до кінця тижня

До кінця тижня температура повітря протримається вночі близько +14 градусів, вдень буде +22-24 градусів.

Міська влада рекомендує під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

КМДА опублікувала основні рекомендації, яких слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.