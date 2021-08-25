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Дощі накриють Київ до кінця тижня

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Середа 25 серпня 2021 12:08
Дощі накриють Київ до кінця тижня Фото: дощі накриють Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Дощі в Києві йтимуть до кінця цього тижня. Сонячна погода може з'явитися в неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

До кінця тижня температура повітря протримається вночі близько +14 градусів, вдень буде +22-24 градусів.

Міська влада рекомендує під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

КМДА опублікувала основні рекомендації, яких слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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