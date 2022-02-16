Дожди накроют большую часть Украины, днем до +14 градусов: прогноз погоды на завтра

В четверг, 17 февраля, большую часть Украины накроют дожди, а в Карпатах - мокрый снег. Температура воздуха местами прогреется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды во всех областях

В ночь на 17 февраля на территории страны осадки не ожидаются. Днем дожди пройдут в западных, центральных и северных областях. На юге и востоке синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

В Карпатах в течение дня ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. При этом сохранится плюсовая температура. В связи с осадками и оттепелями на высокогорье Закарпатской, в горах Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горах Ивано-Франковской области - высокая опасность схода лавин (4 уровень).

Фото: снеголавинная ситуация в Карпатах 17 февраля (meteo.gov.ua)

На большей части страны ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью в западных областях порывы 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -1 до +5, днем - от +5 до +14 градусов.

Температура воздуха 17 февраля по регионам:

на западе днем от +6 до +8, ночью от +2 до +4;

на севере днем от +5 до +7, ночью от +1 до +4;

на востоке днем от +5 до +8, ночью от -1 до +1;

на юге днем от +10 до +14, ночью от +1 до +4;

в центре днем от +5 до +8, ночью от +1 до +4.

Фото: погода в Украине 17 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве ночью переменная облачность без осадков, а днем - дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет находиться в пределах от +1 до +3 градусов, днем - от +6 до +8.

Фото: погода в Киеве 17 февраля (meteo.gov.ua)