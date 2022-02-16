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Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра

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Київ, Середа 16 лютого 2022 20:00
Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 17 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 17 лютого, більшу частину України накриють дощі, а в Карпатах - мокрий сніг. Температура повітря місцями прогріється до +14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У ніч на 17 лютого на території країни опади не очікуються. Вдень дощі пройдуть у західних, центральних та північних областях. На півдні та сході синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів.

У Карпатах протягом дня очікуються сильні дощі з мокрим снігом. При цьому збережеться плюсова температура. У зв'язку з опадами та відлигами на високогір'ї Закарпатської, в горах Львівської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У горах Івано-Франківської області - висока небезпека сходження лавин (4 рівень).

Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра

Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 17 лютого (meteo.gov.ua)

На більшій частині країни вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Вночі в західних областях пориви 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.Температура повітря вночі перебуватиме в межах від -1 до +5, вдень - від +5 до +14 градусів.

Температура повітря 17 лютого по регіонах:

  • на заході вдень від +6 до +8, вночі від +2 до +4;
  • на півночі вдень від +5 до +7, вночі від +1 до +4;
  • на сході вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +1;
  • на півдні вдень від +10 до +14, вночі від +1 до +4;
  • у центрі вдень від +5 до +8, вночі від +1 до +4.

Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві вночі мінлива хмарність без опадів, а вдень - дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від +1 до +3 градусів, вдень - від +6 до +8.

Дощі накриють більшу частину України, вдень до +14 градусів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 17 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні в лютому.

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