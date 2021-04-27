Дожди начнут отступать, но прохладная погода сохранится: прогноз на сегодня

Прогноз во всех областях

Дождливая погода будет наблюдаться в южных, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Ночью заморозки ожидаются в западных, кроме Закарпатской, центральных, северных и восточных областях 0-3 градуса. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 на западе, +9+11 в центре и на севере, +11+13 на востоке и +7+11 на юге.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухо. При этом ночью ожидаются заморозки 0-2 градуса. Днем столбики термометров покажут +9+11 градусов.