UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дожди начнут отступать, но прохладная погода сохранится: прогноз на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 27 апреля, немного улучшится погода. Дожди начнут отступать, однако прохладная погода, в том числе и ночные заморозки, сохранится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дождливая погода будет наблюдаться в южных, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Ночью заморозки ожидаются в западных, кроме Закарпатской, центральных, северных и восточных областях 0-3 градуса. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 на западе, +9+11 в центре и на севере, +11+13 на востоке и +7+11 на юге.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухо. При этом ночью ожидаются заморозки 0-2 градуса. Днем столбики термометров покажут +9+11 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что дожди отступят ближе к середине недели, однако далее вновь вернутся. При этом до конца недели ожидается потепление до +21 градуса.

Отметим, вчера некоторые регионы Украины засыпало снегом. Непогода наблюдалась как минимум в семи областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрдождиПогода