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Дожди, мокрый снег и похолодание на западе: погода в Украине на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в среду, 7 апреля, продолжит ухудшаться погода. На всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на западе местами температура опуститься до +2 градусов днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

В западных областях завтра прогнозируют мокрый снег, в Хмельницкой области снег. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов днем, ночью -1-3.

В центральных и северных регионах ожидаются дожди днем. Столбики термометра покажут +7+10 градусов тепла днем, ночью +2+5.

На востоке и юге сохранится теплая погода, но лить будет и в дневное, и в ночное время. Температура воздуха составит +13+16 градусов днем, в Одесской области +10+12, ночью +3+5 на востоке, до +8 на юге. В Крыму также будет дождить, температура днем будет +13+15, ночью +6+8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет дождливо, местами мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +4 до +6 градусов, ночью 0+2.

Напомним, на начало недели синоптики прогнозировали ухудшение погоды.

Ранее синоптики дали прогноз на апрель. Средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.

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