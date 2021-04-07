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Дощі, мокрий сніг і похолодання на заході: погода в Україні на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні В середу, 7 квітня, продовжить погіршуватися погода. На всій території країни очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на заході місцями температура опуститься до +2 градусів вдень.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

У західних областях завтра прогнозують мокрий сніг, у Хмельницькій області сніг. Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів вдень, вночі -1-3.

У центральних і північних регіонах очікуються дощі вдень. Стовпчики термометра покажуть +7+10 градусів тепла вдень, вночі +2+5.

На сході і півдні збережеться тепла погода, але лити буде і в денний, і в нічний час. Температура повітря становитиме +13+16 градусів вдень, в Одеській області +10+12, вночі +3+5 на сході, до +8 на півдні. У Криму також дощитиме, температура вдень +13+15, вночі +6+8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощитиме, місцями мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +6 градусів, вночі 0+2.

Нагадаємо, на початок тижня синоптики прогнозували погіршення погоди.

Раніше синоптики дали прогноз на квітень. Середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла.

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