Дощі, мокрий сніг і похолодання на заході: погода в Україні на сьогодні

Погода в областях

У західних областях завтра прогнозують мокрий сніг, у Хмельницькій області сніг. Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів вдень, вночі -1-3.

У центральних і північних регіонах очікуються дощі вдень. Стовпчики термометра покажуть +7+10 градусів тепла вдень, вночі +2+5.

На сході і півдні збережеться тепла погода, але лити буде і в денний, і в нічний час. Температура повітря становитиме +13+16 градусів вдень, в Одеській області +10+12, вночі +3+5 на сході, до +8 на півдні. У Криму також дощитиме, температура вдень +13+15, вночі +6+8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощитиме, місцями мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +6 градусів, вночі 0+2.