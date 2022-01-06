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Дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Александр Белоус

Сегодня, 6 января в Украине в западных, северных и в большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь и мокрый снег. Температура 0-5 градусов тепла, в южной части 6-11 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. В Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Температура воздуха составит:

  • на западе страны +2 +4 днем, а ночью +0 +2 градусов;
  • в северных областях днем +2 +4 градусов, ночью 0 +2;
  • в центральных областях днем +3 +8 градуса, ночью +2 +4;
  • в восточных областях днем +2 +7 градусов, а ночью от +1 до +4;
  • на юге страны +8 +13 градусов днем, ночью +3 +6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 3-5 градусов.

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Погода в Украине