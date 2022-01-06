Дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 6 января в Украине в западных, северных и в большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь и мокрый снег. Температура 0-5 градусов тепла, в южной части 6-11 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. В Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 3-5 градусов.