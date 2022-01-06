Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 6 січня в Україні у західних, північних і в більшості центральних та східних областей невеликий дощ та мокрий сніг. Температура 0-5 градусів тепла, у південній частині 6-11 градусів тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. В Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 3-5 градусів.