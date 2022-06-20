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Дожди и грозы. На западе Украины ожидается сильное похолодание: погода на завтра

Фото: на западе Украины ожидается сильное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине с завтрашнего дня, 20 июня, ожидается похолодание в ряде областей. На западе возможны дожди и грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди грозы", - пишет пресс-служба.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость будет достигать 12 м/c в западных областях, днем местами, однако на севере и центральной части Украины порывы со скоростью 15-20 м/сек.

"Температура ночью +14 - +19, днем в западных и Житомирской областях +19 - +24, в Винницкой и Киевской области +23 - +28 на остальной территории +28 - +33", - отмечает пресс-служба.

Фото: на западе Украины ожидается сильное похолодание (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ожидается резкое похолодание после жаркого понедельника 20 июня. Температура в некоторых областях за сутки упадет более чем на 10 градусов.

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