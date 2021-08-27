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Дожди и грозы по всей Украине: какой будет погода в первый день осени

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Пятница 27 августа 2021 14:59
Дожди и грозы по всей Украине: какой будет погода в первый день осени Фото: дожди пройдут по всей стране (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В первый день осени, 1 сентября, погода в Украине будет дождливой. При этом в большинстве областей будут еще и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины ожидаются проливные дожди, днем от +17 до +24, ночью от +9 до +13. На севере дожди с грозами, днем от +22 до +24, ночью от +13 до +16. В центре без осадков только в Кировоградской и Днепропетровской областях, днем от +23 до +28, ночью от +13 до +17.

На востоке Украины ожидается небольшой дождь, днем от +28 до +30, ночью от +16 до +18. На юге дожди с грозами, днем от +25 до +29, ночью от +15 до +19. В Крыму без осадков, днем до +30, ночью до +21.

В Киеве 1 сентября тоже пройдут дожди.

Дожди и грозы по всей Украине: какой будет погода в первый день осени

Фото: погода в Украине

Напомним, синоптики прогнозируют, что уже завтра, 28 августа, в Украине ухудшится погода - в пяти областях ожидаются ливни, в половине регионов - густой туман.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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