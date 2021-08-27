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Дощі та грози по всій Україні: якою буде погода в перший день осені

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П'ятниця 27 серпня 2021 14:59
Дощі та грози по всій Україні: якою буде погода в перший день осені Фото: дощі пройдуть по всій країні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У перший день осені, 1 вересня, погода в Україні буде дощовою. При цьому в більшості областей будуть ще й грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

На заході України очікуються проливні дощі, вдень від +17 до +24, вночі від +9 до +13. На півночі дощі з грозами, вдень від +22 до +24, вночі від +13 до +16. У центрі без опадів тільки в Кіровоградській та Дніпропетровській областях, вдень від +23 до +28, вночі від +13 до +17.

На сході України очікується невеликий дощ, вдень від +28 до +30, вночі від +16 до +18. На півдні дощі з грозами, вдень від +25 до +29, вночі від +15 до +19. У Криму без опадів, вдень до +30, вночі до +21.

У Києві 1 вересня теж пройдуть дощі.

Дощі та грози по всій Україні: якою буде погода в перший день осені

Фото: погода в Україні

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що вже завтра, 28 серпня, в Україні погіршиться погода - у п'яти областях очікуються зливи, в половині регіонів - густий туман.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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