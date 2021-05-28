Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

Прогноз на 29 мая

29 мая на Западе ожидается от +15 до +18 градусов тепла днем, ночью температура воздуха снизится до +7 +10 градусов. В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +18 +21 градусов, ночью +12 +15 градусов. В центральной южной и восточной части температура воздуха повысится от +19 и до +28 градусов, ночью ожидается до +13 +16.

Прогноз на 30 мая

30 мая в западных областях температура будет колебаться от +15 до +19 днем, ночью +7 +10. На севере Украины столбики термометров покажут от +18 до +21 градусов, ночью +12 +15. Что касается центральных, южных и восточных регионов, там температура воздуха будет достигать до +19 +28 градусов тепла, ночью ожидается до +13 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем, ночью +13 +15, а в воскресенье.