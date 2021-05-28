UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз на 29 мая

29 мая на Западе ожидается от +15 до +18 градусов тепла днем, ночью температура воздуха снизится до +7 +10 градусов. В северных регионах столбики термометров будут колебаться от +18 +21 градусов, ночью +12 +15 градусов. В центральной южной и восточной части температура воздуха повысится от +19 и до +28 градусов, ночью ожидается до +13 +16.

Прогноз на 30 мая

30 мая в западных областях температура будет колебаться от +15 до +19 днем, ночью +7 +10. На севере Украины столбики термометров покажут от +18 до +21 градусов, ночью +12 +15. Что касается центральных, южных и восточных регионов, там температура воздуха будет достигать до +19 +28 градусов тепла, ночью ожидается до +13 +17 градусов.

Погода в Киеве

В столице на выходных ожидается прохладная погода с дождями и грозами. 29-30 мая столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов днем, ночью +13 +15, а в воскресенье.

Напомним, что на протяжении июня 2021 средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Также стало известно, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения состоялся 14 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинасиноптикиПогода