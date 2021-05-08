Дожди, грозы, похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня погода в Украине резко ухудшится. В большинстве областей будет дождь с грозами.
В восточных, цетральных и южных областях. Здесь температура воздуха составит +12+22, а ночью +7+12. В частности, в Луганской области днем будет +20+22, а ночью +9+11.
На западе ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +5+8.
В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +8+10.
Напомним, синоптики предупреждают о заморозках в Украине на выходные.
Кроме того, синоптики Укргидрометцентра назвали дату улучшения погоды.
Отметим, ранее синоптик предупредила о похолодании с дождями в Украине.