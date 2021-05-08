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Дожди, грозы, похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня погода в Украине резко ухудшится. В большинстве областей будет дождь с грозами.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В восточных, цетральных и южных областях. Здесь температура воздуха составит +12+22, а ночью +7+12. В частности, в Луганской области днем будет +20+22, а ночью +9+11.

На западе ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +5+8.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +8+10.

Напомним, синоптики предупреждают о заморозках в Украине на выходные.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра назвали дату улучшения погоды.

Отметим, ранее синоптик предупредила о похолодании с дождями в Украине.

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