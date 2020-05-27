Дожди, грозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 27 мая резко ухудшится, будут сильные дожди и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +22.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня дожди и грозы. На западе температура воздуха днем составит +15+19, а ночью +7+10. В восточных областях днем будет +19+22, а ночью +6+8. На севере страны температура воздуха днем составит +18+22, а ночью +8+11. В центральных и северных областях днем будет +15+20, а ночью +8+11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже идут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +15+17, а ночью +9+11.

Ранее сообщалось, что погода в Украине начнет меняться уже со среды, 27 мая, но до конца текущей недели существенного тепла не будет.

Кроме того, на высокогорье Карпат 26 мая выпало около 10-15 сантиметров снега.