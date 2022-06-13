Дожди, грозы и град: прогноз погоды на завтра

Сообщается, что завтра в Украине будет переменная облачность.

"Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме запада, местами кратковременные дожди грозы, в отдельных районах восточных и юго-восточных областей град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью от +13 до +18, на побережье морей до +21; днем от +22 до +27, на юге и востоке от +27 до +32; в западных областям ночью от +9 до +14, днем от +18 до +23.

Фото: прогноз погоды на завтра