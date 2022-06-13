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Дожди, грозы и град: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине местами дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине завтра, 14 июня, будет дождливой. Местами ожидаются грозы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гидрометцентра.

Сообщается, что завтра в Украине будет переменная облачность.

"Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме запада, местами кратковременные дожди грозы, в отдельных районах восточных и юго-восточных областей град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью от +13 до +18, на побережье морей до +21; днем от +22 до +27, на юге и востоке от +27 до +32; в западных областям ночью от +9 до +14, днем от +18 до +23.

Фото: прогноз погоды на завтра

Напомним, сегодня в Украине тоже ожидаются грозы, РБК-Украина писало, в каких именно регионах.

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Погода в Украине