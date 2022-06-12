В Украину идут грозы: где ожидается непогода

В понедельник, 13 июня, в ряде восточных и западных регионов Украины ожидаются сильные грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"13 июня днем в восточных, юго-восточных, Волынской и Львовской областях гроза. И уровень опасности - желтый", - сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Отмечается, что в Украине 13 июня ожидаются опасные метеорологические явления, а именно гроза.

Напомним, в Украине сегодня, 12 июня, почти в половине регионов ожидаются дожди, местами грозы. При этом днем столбики термометров будут достигать +32 градусов.

Также мы писали, что из-за жаркой погоды в Украине упал уровень воды в реках. По этой причине российские войска могут возобновить форсирование Северского Донца в Луганской области.

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