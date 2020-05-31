Дожди, грозы и +6 ночью: прогноз погоды на неделю

Дожди ожидаются во всех регионах Украины
Погода в Украине с наступлением лета не улучшится, продолжатся дожди и грозы во всех регионах страны. Температура воздуха не поднимется выше +27 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Неделя начнется с дождей во всех областях, в большинстве которых ожидаются грозы. Температура воздуха по Украине ожидается в пределах +14 +22 днем и от +7 до +14 тепла ночью. Ветер от 5 до 12 метров на секунду.
Ситуация с дождями не изменится, за исключением отсутствия гроз. Ожидается похолодание на западе страны, где температура днем будет в пределах +11 +16 градусов. Во всех остальных регионах ожидается от +12 до +21 днем и от +6 до +11 ночью.
Температура воздуха по Украине будет, как и день назад. При этом в ряде южных и центральных областей будет облачная погода, но дожди маловероятны.
В этот день всю Украину снова накроют дожди с грозами, но будет теплее. Температура воздуха ожидается на уровне +15 +23 тепла, но на западе будет прохладнее.
Снова будет дождливо, кроме Донецкой и Луганской областей. Будет еще теплее - от +19 до +27 тепла. Ночью температура воздуха будет в районе +11 +16 градусов тепла.
Как писало РБК-Украина, вчера в столице наблюдался ливневый дождь и подтопления на ряде улиц.
Отметим, что позавчера погода в Одессе резко ухудшилась из-за сильного ливня, в результате которого затопило Приморскую и Балковскую улицы.
Автор: Максим Зайченко