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Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень

Новини » Суспільство     31.05.2020 - 14:42
Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

Дощі очікуються у всіх регіонах України

Погода в Україні з настанням літа не покращиться, триватимуть дощі та грози у всіх регіонах країни. Температура повітря не підніметься вище +27 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 1 червня

Тиждень почнеться з дощів у всіх областях, в більшості яких очікуються грози. Температура повітря по Україні очікується в межах +14 +22 вдень від +7 до +14 тепла вночі. Вітер від 5 до 12 метрів на секунду.

Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 2 червня

Ситуація з дощами не зміниться, за винятком відсутності гроз. Очікується похолодання на заході країни, де температура повітря буде в межах +11 +16 градусів. У всіх інших регіонах очікується від +12 до +21 вдень, і від +6 до +11 вночі.

Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 3 червня

Температура повітря по Україні буде як і день тому. При цьому в ряді південних і центральних областей буде хмарна погода, але дощі малоймовірні.

Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 4 червня

У цей день всю Україну знову накриють дощі з грозами, але буде тепліше. Температура повітря очікується на рівні +15 +23 тепла, а на заході буде прохолодніше.

Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень

Прогноз на 5 червня

Знову дощитиме, крім Донецької та Луганської областей. Буде ще тепліше - від +19 до +27 тепла. Вночі температура повітря буде в районі +11 +16 градусів тепла.

Дощі, грози і +6 вночі: прогноз погоди на тиждень

Як повідомляло РБК-Україна, вчора у столиці спостерігався зливовий дощ і підтоплення на ряді вулиць.

Зазначимо, що позавчора погода в Одесі різко погіршилася з-за сильної зливи, в результаті якого затопило Приморську і Балківську вулиці.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрдождилетоУкргидометцентр
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