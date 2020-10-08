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Дожди, грозы и до +24 градусов: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 08 октября 2020 08:00
Дожди, грозы и до +24 градусов: прогноз погоды на сегодня
Фото: человек с зонтом (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 8 октября, сохранится дождливая погода на большей территории страны. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных, центральных, а также в Черниговской и Одесской областях прогнозируют дожди с грозами. На востоке, в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +14+19 градусов, ночью +10+14. В центре и на севере Украины днем будет +18+21, ночью +11+14 градусов. В восточных и южных областях температура будет колебаться от +21 до +24 градусов.

Дожди, грозы и до +24 градусов: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице ожидается дождливая погода, но без гроз. Температура воздуха днем составит +18+20 градусов, ночью +13+15.

Дожди, грозы и до +24 градусов: прогноз погоды на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что дождливая погода в Украине сохранится до 8 октября, также ожидаются сильные порывы ветра.

Напомним, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение. На большей части страны прошли значительные дожди, также наблюдался шквальный ветер.

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