Дожди, грозы и до +21 тепла: прогноз погоды на неделю

27 апреля

Во вторник дождливая погода отступит из западных регионов. Однако на остальной части страны ожидаются дожди, в Днепропетровской, Запорожской и южных областях - с грозами.

Температура воздуха будет колебаться от +8 до +12 градусов днем, ночью на западе, севере и в центре заморозки 0-3, в восточных и южных областях +1+6.

28 апреля

В среду дожди отступят. На всей территории страны будет сухо. Температура воздуха на западе составит +12+15 градусов днем, но ночью, кроме Закарпатской области, ожидаются заморозки -1-3. В центре и севере страны днем +10+14 днем, ночью от 0 до -3. На востоке и юге Украины +11+14, в Херсонской области до +15 тепла днем, ночью +2+6, в Запорожской и Николаевской областях +1+3.

29 апреля

В четверг дожди и грозы вернутся в западные области. На остальной территории будет сухо. При этом начнется потепление. Столбики термометров будут колебаться от +14 до +19, в Сумской и Одесской областях +12+14 днем, ночью +3+6, на Закарпатье и в Одесской области +7+9.

30 апреля

В пятницу дожди и грозы накроют западные, центральные и северные регионы. На востоке и юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях - сухо.

Температура воздуха на западе днем поднимется до +17+21 градуса, на Волыни и во Львовской области +15+18, ночью +6+9, на Закарпатье +10+12. В центре, на востоке и юге также будет тепло +17+21 днем, ночью +4+7, в Одесской и Киевской областях +7+9. На севере страны столбики термометров будут колебаться от +14 до +17 днем, ночью +5+7.