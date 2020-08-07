Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на выходные

В западных областях будут дожди
Погода в Украине на выходные будет жаркая, однако в западных областях будут грозовые дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +35.
Соответствующие данные опубликовал УкрГидрометцентр.
В субботу в большинстве областей будет жара, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Там будут грозовые дожди, а температура воздуха днем составит +27+30, а ночью +15+18.
На севере страны днем будет +26+28, а ночью 15+17. А в южных областях будет жара - днем +32+35, а ночью +20+22.
На востоке и в центральных областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +28+31, а ночью +16+19.
В частности, в Киеве будет жарко, днем +27+29, а ночью 16+18.
В воскресенье дожди расширятся, Львовскую, Ивано-Франковске, Черновицкую, Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Тернопольскую области накроют дожди с грозами. Температура воздуха днем на западе составит +25+29, а ночью +14 +17.
В центральных областях будет жара, днем +26 +31, а ночью +15 +18. На востоке и севере страны переменная облачность, а температура воздуха днем составит +26 +29, а ночью +15+17.
На юге страны немного прохладнее по сравнению с субботой. Днем будет +29+31, а ночью +18+20.
В Киеве в воскресенье будет жаркая погода. Днем ожидается +26+28, а ночью +16+18.
Напомним, в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, центральных, западных и некоторых южных областях.
Отметим, погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков.