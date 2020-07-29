Дожди с грозами и жара до +34: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 29 июля, в западных и некоторых центральных областях ожидаются дожди и грозы, в остальных регионах осадков не предусматривают. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +26 до +34 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди и грозы ожидаются на всей западной территории Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях. Во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность.

В западных областях температура днем ожидается от +26 до +31. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18.

В центральных и северных областях температура днем составит от +29 до +34, а ночью от +16 до +20.

В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +27 +34, а ночью она опустится до +16 +21.

Фото: погода в Украине на 29 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо и жарко. Температура воздуха днем ожидается от +31 до +34, а ночью от +15 до +20.

Фото: погода в Киеве и области на 29 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, по данным Украинского гидрометцентра, сегодня в западных областях будут наблюдаться грозы, град и шквалы от 15 до 20 м/с.

Также ранее сообщалось, что в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).