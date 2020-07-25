Дожди с грозами и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 июля, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о дождях с грозами во всех западных и некоторых центральных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, грозовые дожди сегодня ожидаются на всей западной территории Украины, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем составит от +24 до +28 тепла, а ночью от +13 до +16.

В центральных и северных регионах температура днем будет в пределах +25 +30. Ночью она опустится до +13 +17.

В южных и восточных областях температура днем ожидается от +26 до +31, а ночью столбики термометров опустятся до +10 +19 градусов.

Фото: погода в Украине на 25 июля (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будут идти дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +28, а ночью от +12 до +15.

Фото: погода в Киеве и области на 25 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине станет теплее уже с 24 июля, а до конца недели на большинстве территорий вернется жара до +30 градусов и выше.

Кроме того, вчера в Украине предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности.