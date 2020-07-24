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В Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Пятница 24 июля 2020 08:35
В Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

Сегодня, 24 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в 9 регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, сегодня дожди ожидаются только в Закарпатской области, на всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая погода.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине станет теплее уже с 24 июля, а до конца недели на большинство территорий вернется жара до +30 градусов и выше.

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