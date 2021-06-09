Дожди с грозами и тепло до +26: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 9 июня, будет дождливой. Кроме того, по всей территории страны ожидаются грозы.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью.
В то же время, температура воздуха будет высокой. По Украине сегодня прогнозируют +23-25 градусов днем. Теплее всего будет в западных областях - там воздух прогреется до +26 градусов.
Ночью отметки термометров опустятся в среднем до +13-15 по всей стране.
В столице сегодня также будет идти дождь с грозами. Однако днем прогнозируют тепло до +25 градусов.
Ночью похолодает до +13-15 градусов.
Ранее РБК-Украина писало, что 9 июня, по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют грозы, град и шквалы.
Напомним, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.