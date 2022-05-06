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Дожди с грозами и тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 6 мая будет теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается местами влажная, но теплая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +24 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди. Осадки пройдут в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Несмотря на это, воздух прогреется максимально до +24 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит:

  • в северных областях ночью +3 +5, днем +15 +17 градусов;
  • на западе ночью +4 +9 градусов, а днем +19 +24;
  • в восточных областях ночью +3 +6, днем +14 +17 градусов;
  • на юге страны ночью +3 +8 градусов, а днем +16 +18;
  • в центральных областях ночью +3 +5, днем +15 +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью тоже без осадков. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +2 +6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15 +19 градусов.

Напомним, синоптики предупредили, что в большинстве регионов Украины 5-7 мая ожидаются ночные заморозки.

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