Дожди с грозами и тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидается местами влажная, но теплая погода. Днем столбики термометров в некоторых регионах максимально покажут до +24 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди. Осадки пройдут в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Несмотря на это, воздух прогреется максимально до +24 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит:
В столице сегодня днем и ночью тоже без осадков. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +2 +6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15 +19 градусов.
Напомним, синоптики предупредили, что в большинстве регионов Украины 5-7 мая ожидаются ночные заморозки.
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