Дожди с грозами и тепло до +24: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе Украины ожидаются грозовые дожди. Осадки пройдут в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Несмотря на это, воздух прогреется максимально до +24 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит:

в северных областях ночью +3 +5, днем +15 +17 градусов;

на западе ночью +4 +9 градусов, а днем +19 +24;

в восточных областях ночью +3 +6, днем +14 +17 градусов;

на юге страны ночью +3 +8 градусов, а днем +16 +18;

в центральных областях ночью +3 +5, днем +15 +20 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью тоже без осадков. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +2 +6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15 +19 градусов.