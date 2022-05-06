Дощі з грозами та тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 6 травня, в Україні очікується місцями волога, але тепла погода. Вдень стовпчики термометрів в деяких регіонах максимально покажуть до +24 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються грозові дощі. Опади пройдуть у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Попри це повітря прогріється максимально до +24 градусів. Вітер прогнозується північно-східний з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме:
У столиці сьогодні вдень та вночі теж без опадів. Вітер північно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +2 +6 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +15 +19 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили, що у більшості регіонів Україні 5-7 травня очікуються нічні заморозки.
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