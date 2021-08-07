UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди с грозами и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине дали прогноз погоды на субботу. Дожди ожидаются в восточных областях, а на западе значительно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях будет прохладно, а в восточных - жарко. Дожди ожидаются в западных и северных областях.

На западе днем будет +23+25, а ночью +12+15.

На севере днем будет +23+25, а ночью +15+17.

На юге ожидается днем +26+33, а ночью +17+20.

В центре днем будет +23+32, а ночью +15+19.

На востоке днем будет +31+34, а ночью +17+20.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +16+18.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинепохолодание