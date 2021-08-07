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Дощі з грозами та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні дали прогноз погоди на суботу. Дощі очікуються у східних областях, а на заході значно похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях буде прохолодно, а у східних - спекотно. Дощі очікуються в західних та північних областях.

На заході вдень буде +23+25, а вночі +12+15.

На півночі вдень буде +23+25, а вночі +15+17.

На півдні очікується вдень +26+33, а вночі +17+20.

У центрі вдень буде +23+32, а вночі +15+19.

На сході вдень буде +31+34, а вночі +17+20.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +16+18.

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