Дощі з грозами та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

В Україні дали прогноз погоди на суботу. Дощі очікуються у східних областях, а на заході значно похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
У західних областях буде прохолодно, а у східних - спекотно. Дощі очікуються в західних та північних областях.
На заході вдень буде +23+25, а вночі +12+15.
На півночі вдень буде +23+25, а вночі +15+17.
На півдні очікується вдень +26+33, а вночі +17+20.
У центрі вдень буде +23+32, а вночі +15+19.
На сході вдень буде +31+34, а вночі +17+20.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +16+18.