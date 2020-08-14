Дожди в двух областях и температура до +28: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 14 августа, преимущественно на всей территории Украины будет тепло и без осадков, однако в двух восточных областях ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +28.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди сегодня будут наблюдаться в Харьковской и Луганской областях. Во всех остальных регионах будет сухо и ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет составлять от +22 до +28, а ночью от +9 до +16

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +21 до +24, а ночью она опустится до +8 +14.

В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +20 +27. Ночью столбики термометров опустятся до +10 +17.

Фото: погода в Украине на 14 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +24, а ночью от +5 до +12 тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 14 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе территорию Украины охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.