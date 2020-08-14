Дощі у двох областях та температура до +28: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 14 серпня, переважно на всій території України буде тепло та без опадів, однак у двох східних областях очікуються дощі. Температура повітря коливатиметься від +19 до +28.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі сьогодні спостерігатимуться у Харківській та Луганській областях. У всіх інших регіонах буде сухо та очікується помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде становити від +22 до +28, а вночі від +9 до +16

У центральних та північних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +21 до +24, а вночі вона опуститься до +8 +14.

У східних та південних областях температура вдень буде в межах +20 +27. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10 +17.

Фото: погода в Україні на 14 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області буде спостерігатись помірна хмарність. Температура повітря вдень очікується від +19 до +24, а вночі від +5 до +12 тепла.

Фото: погода в Києві та області на 14 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.