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Дожди в двух областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня будут идти дожди в двух областях. Температура воздуха опустится до +11.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В Черниговской и Сумской областях сегодня дожди. На остальной территории Украины переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха днем составит +11+15, а ночью 0+4. В центральных областях днем +11+15, а ночью +1+4. На востоке днем будет +10+13, а ночью 0+3.

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На юге страны, в частности в Крымской области, днем будет +14+18, а ночью +3+10.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем будет +11+13, а ночью +3+5.

Также сообщалось, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. Так, в ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

При этом 22-23 октября сохранится теплая погода, воздух прогреется до +20 на юге Украины.

Прогноз погоды
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