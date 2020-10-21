Дощі у двох областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні будуть дощі у двох областях. Температура повітря опуститься до +11.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

У Чернігівській та Сумській областях сьогодні дощі. На іншій території України мінлива хмарність та без опадів.

На заході температура повітря вдень складе +11+15, а вночі 0+4. У центральних областях вдень +11+15, а вночі +1+4. На сході вдень буде +10+13, а вночі 0+3.

На півдні країни, зокрема в Кримській області, вдень буде +14+18, а вночі +3+10.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень буде +11+13, а вночі +3+5.

Також повідомлялося, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Так, найближчим часом можливі заморозки на частини України, в горах випаде сніг.

При цьому 22-23 жовтня зберігатиметься тепла погода, повітря прогріється до +20 на півдні України.