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Дожди в четырех областях и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 22 июля 2020 08:00
Дожди в четырех областях и жара на юге: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Температура воздуха в регионах будет колебаться от +20 до +32 тепла

Сегодня, 22 июля преимущественно на всей территории Украины будет наблюдаться сухая погода, а дожди пройдут лишь в четырех областях. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +20 до +32 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди с грозами прогнозируют в Черновицкой, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Во всех остальных регионах ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура днем будет в пределах +20 +23, а ночью столбики термометров опустятся до +9 +15.

В центральных и северных областях температура днем будет колебаться от +20 до +29, а ночью от +12 до +18.

В восточных и южных областях температура днем будет от +26 до +32. Ночью она опустится до +13 +20.

Дожди в четырех областях и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 22 июля (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая и теплая погода. Температура воздуха днем ожидается от +21 до +25, ночью от +13 до +18 градусов.

Дожди в четырех областях и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 22 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге: температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Киеве из-за ливня и сильного ветра произошли подтопления и падение деревьев.

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