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Дожди в четырех областях и жара: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня будут дожди в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Вместе с тем, в Украину вернулась жара.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут только частично в западных регионах.

На западе днем прогнозируют +27+30, а ночью +14+17.

На севере днем будет +27+29, а ночью +14+18.

В восточных областях днем прогнозируют +30+32, а ночью +15+17.

В центре страны будет днем +27+31, а ночью +15+19.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха достигнет +27+29, а ночью +17+19.

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Погода в Украине