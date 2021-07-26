Дощі у чотирьох областях та спека: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні будуть дощі в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Разом з тим, в Україну повернулась спека.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні дощі будуть тільки частково у західних регіонах.
На заході вдень прогнозують +27+30, а вночі +14+17.
На півночі вдень буде +27+29, а вночі +14+18.
У східних областях вдень прогнозують +30+32, а вночі +15+17.
У центрі країни буде вдень +27+31, а вночі +15+19.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вдень температура повітря досягне +27+29, а вночі +17+19.