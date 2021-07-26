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Дощі у чотирьох областях та спека: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні будуть дощі в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Разом з тим, в Україну повернулась спека.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть тільки частково у західних регіонах.

На заході вдень прогнозують +27+30, а вночі +14+17.

На півночі вдень буде +27+29, а вночі +14+18.

У східних областях вдень прогнозують +30+32, а вночі +15+17.

У центрі країни буде вдень +27+31, а вночі +15+19.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Вдень температура повітря досягне +27+29, а вночі +17+19.

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