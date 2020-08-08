Дожди в четырех областях и жара до +35: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 8 августа, погода преимущественно на всей территории Украины будет сухой и жаркой, а дожди ожидаются только в четырех западных областях. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +27 до +35.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, дожди и грозы сегодня будут наблюдаться в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах осадков не предусматривают, однако ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура днем составит от +27 до +31. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18 градусов.

В центральных и северных областях температура днем будет колебаться от +27 до +31, а ночью от +16 до +19.

В южных и восточных областях температура днем будет в пределах +28 +35, а ночью она опустится до +16 +22.

Фото: погода в Украине на 8 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха днем ожидается от +27 до +29, а ночью от +16 +18 тепла.

Фото: погода в Киеве и области на 8 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, на выходные погода в Украине будет жаркой, впрочем, в западных областях пройдут грозовые дожди.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков.