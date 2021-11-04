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Дожди в четырех областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 08:00
Дожди в четырех областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Ожидаются дожди в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз в регионах

Сегодня прогнозируют солнечную и теплую погоду. Хотя в четырех областях - Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской - будут дожди.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +12+17, а ночью +3+5,
  • на севере днем +12+14, а ночью +3+6,
  • на востоке днем +12+15, а ночью +6+9,
  • на юге днем +13+17, а ночью +6+10,
  • в центре днем +11+14, а ночью +2+8.

Дожди в четырех областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Днем +11+13, а ночью +2+8.

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