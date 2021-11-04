Дожди в четырех областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Ожидаются дожди в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз в регионах
Сегодня прогнозируют солнечную и теплую погоду. Хотя в четырех областях - Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской - будут дожди.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +12+17, а ночью +3+5,
- на севере днем +12+14, а ночью +3+6,
- на востоке днем +12+15, а ночью +6+9,
- на юге днем +13+17, а ночью +6+10,
- в центре днем +11+14, а ночью +2+8.
Прогноз в Киеве
В Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Днем +11+13, а ночью +2+8.