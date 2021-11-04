Дожди в четырех областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня. Ожидаются дожди в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз в регионах

Сегодня прогнозируют солнечную и теплую погоду. Хотя в четырех областях - Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской - будут дожди.

Температура воздуха составит:

на западе днем +12+17, а ночью +3+5,

на севере днем +12+14, а ночью +3+6,

на востоке днем +12+15, а ночью +6+9,

на юге днем +13+17, а ночью +6+10,

в центре днем +11+14, а ночью +2+8.

Прогноз в Киеве

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Днем +11+13, а ночью +2+8.