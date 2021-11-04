Дощі у чотирьох областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Очікуються дощі у західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у регіонах
Сьогодні прогнозують сонячну та теплу погоду. Хоча в чотирьох областях - Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській - будуть дощі.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +12+17, а вночі +3+5,
- на півночі вдень +12+14, а вночі +3+6,
- на сході вдень +12+15, а вночі +6+9,
- на півдні вдень +13+17, а вночі +6+10,
- у центрі вдень +11+14, а вночі +2+8.
Прогноз у Києві
У Києві очікується суха та сонячна погода. Вдень +11+13, а вночі +2+8.