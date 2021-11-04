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Дощі у чотирьох областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 08:00
Дощі у чотирьох областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. Очікуються дощі у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у регіонах

Сьогодні прогнозують сонячну та теплу погоду. Хоча в чотирьох областях - Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській - будуть дощі.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +12+17, а вночі +3+5,
  • на півночі вдень +12+14, а вночі +3+6,
  • на сході вдень +12+15, а вночі +6+9,
  • на півдні вдень +13+17, а вночі +6+10,
  • у центрі вдень +11+14, а вночі +2+8.

Дощі у чотирьох областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві очікується суха та сонячна погода. Вдень +11+13, а вночі +2+8.

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