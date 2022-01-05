UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня

Автор: Александр Белоус

Сегодня, 5 января в Украине ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Температура составит 4-9 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10-13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/сек.

В Карпатах ночью значительный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, днем значительный дождь; порывы ветра 25-28 м/с.

Температура воздуха составит:

  • на западе страны +5 +8 днем, а ночью +3 +5 градусов;
  • в северных областях днем +5 +8 градусов, ночью +1 +4;
  • в центральных областях днем +6 +8 градуса, ночью +2 +4;
  • в восточных областях днем +4 +7 градусов, а ночью от -5 до +1;
  • на юге страны +7 +12 градусов днем, ночью +2 +6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, временами дождь. Столбики термометра днем покажут +6 +8, ночью +2 +4 градуса.

Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине