Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 5 января в Украине ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Температура составит 4-9 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10-13 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/сек.
В Карпатах ночью значительный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, днем значительный дождь; порывы ветра 25-28 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно, временами дождь. Столбики термометра днем покажут +6 +8, ночью +2 +4 градуса.
Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов.