В Украине объявили штормовое предупреждение

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных ветрах до 30 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, завтра в Украине будет наблюдаться шквальный ветер от 15 до 20 м/с, в Карпатах порывы ветра будут в пределах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, 28 декабря практически на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем местами опустится до -3 градусов.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в большинстве областях прогнозируют сильный ветер и гололед на дорогах.

Также сообщалось, что 23 декабря в результате осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 13 человек погибли и 64 были травмированы.