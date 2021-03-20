Дожди и до +8 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

По прогнозам синоптиков, сегодня в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Крыму будет без осадков. Во всех остальных западных, северных, центральных, восточных и южных регионах ожидаются дожди.

В западных областях температура воздуха днем будет составлять от +3 до +5 градусов, а ночью она будет в пределах -7... +3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +3 до +6, а ночью столбики термометров опустятся до -3... +1.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8, а ночью от -2 до +3.

Погода в Киеве

В Киеве и области будет идти дождь. Температура воздуха днем будет от +2 до +6, а ночью от -3 до +2 градусов.