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Дожди в 8 областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прогнозируют на сегодня дожди в 8 областях. Кроме того, на западе Украины похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпаській областях. В других регионах-сухо.

На западе днем будет +19+26, а ночью +10+14.

На севере днем будет +24+26, а ночью +12+14.

На востоке ожидается днем +25+28, а ночью +13+16.

На севере днем будет +25+28, а ночью +14+17.

В центре днем будет +24+27, а ночью +11+16.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +13+15.

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Погода в Украине