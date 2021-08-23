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Дощі в 8 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні прогнозують на сьогодні дощі у 8 областях. Крім того, на заході України похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпаській областях. В інших регіонах - сухо.

На заході вдень буде +19+26, а вночі +10+14.

На півночі вдень буде +24+26, а вночі +12+14.

На сході очікується вдень +25+28, а вночі +13+16.

На півночі вдень буде +25+28, а вночі +14+17.

У центрі вдень буде +24+27, а вночі +11+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.

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