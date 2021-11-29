Дожди и до +12 в ряде регионов: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 20ноября, в Украине ожидаются дожди в западных и юго-восточных областях. Температура воздуха днем в ряде регионов поднимется до +12 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем 30 ноября в западных и юго-восточных регионах ожидаются дожди. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит:
В столице во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется от +1 до +4. Температура ночью составит - от +1 до +3.