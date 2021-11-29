Дощі і до +12 у ряді регіонів: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 20 листопада, в Україні очікуються дощі в західних і південно-східних областях. Температура повітря вдень у ряді регіонів підніметься до + 12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Вдень 30 листопада в західних і південно-східних регіонах очікуються дощі. На решті території України буде хмарно з проясненнями. Температура повітря складе:
У столиці у вівторок очікується мінлива хмарність і без опадів. Вдень повітря прогріється від +1 до + 4. Температура вночі становитиме - від +1 до + 3.