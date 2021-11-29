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Дощі і до +12 у ряді регіонів: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 20 листопада, в Україні очікуються дощі в західних і південно-східних областях. Температура повітря вдень у ряді регіонів підніметься до + 12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Вдень 30 листопада в західних і південно-східних регіонах очікуються дощі. На решті території України буде хмарно з проясненнями. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +0 до +4, а вночі - від -1 до +2;
  • на півночі вдень від +5 до + 7, а вночі - від +3 до + 5;
  • на сході вдень від +6 до + 9, а вночі - від +3 до + 7;
  • на півдні вдень від +10 до +12, а вночі - від +1 до + 8;
  • у центрі вдень від +1 до +6, а вночі - від 0 до + 3.

Прогноз у Києві

У столиці у вівторок очікується мінлива хмарність і без опадів. Вдень повітря прогріється від +1 до + 4. Температура вночі становитиме - від +1 до + 3.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою очікується погода у перший день зими.

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