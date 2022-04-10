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Дожди на 10 дней. Оккупантам под Харьковом будет трудно наступать, - Арестович

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Харьков, Воскресенье 10 апреля 2022 13:10
Дожди на 10 дней. Оккупантам под Харьковом будет трудно наступать, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Российским войскам под Харьковом в ближайшее время будет очень сложно продолжать наступление. Согласно прогнозу погоды, в течение десяти дней будут идти дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"В районе Харькова противник сосредоточил резервы, подтягивает ремонтные подразделения, которые должны обеспечить ввод новых сил и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в бой. Но там даже погода за нас, в ближайшие 10 суток прогноз погоды - это осадки, причем должно выпасть 50 мм. Это означает, что противнику будет очень трудно наступать, потому что размокнет земля", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что в России уже начали поиски предателей, виновных в провале войны против Украины, а президенту РФ Владимиру Путину нужна какая-то победа внутри страны.

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