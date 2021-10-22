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Дождь в Закарпатской области и потепление по всей Украине: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Пятница 22 октября 2021 08:00
Дождь в Закарпатской области и потепление по всей Украине: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине удерживается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ожидается потепление во всех областях. Дождливая погода будет только в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дождь будет только в Закарпатской области. Сухая погода ожидается во всех остальных регионах.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем будет +14+18, а ночью +7+ 9,
  • на севере днем ожидается +15+17, а ночью +8+10,
  • на востоке днем будет +16+18, а ночью +7+9,
  • на юге днем прогнозируют +18+21, а ночью +9+11,
  • в центре днем будет +16+18, а ночью +8+11.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +16 +18, а ночью +9+11.

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