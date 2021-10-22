Дождь в Закарпатской области и потепление по всей Украине: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине удерживается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине ожидается потепление во всех областях. Дождливая погода будет только в Закарпатской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Дождь будет только в Закарпатской области. Сухая погода ожидается во всех остальных регионах.
Температура воздуха составит:
- на западе днем будет +14+18, а ночью +7+ 9,
- на севере днем ожидается +15+17, а ночью +8+10,
- на востоке днем будет +16+18, а ночью +7+9,
- на юге днем прогнозируют +18+21, а ночью +9+11,
- в центре днем будет +16+18, а ночью +8+11.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +16 +18, а ночью +9+11.