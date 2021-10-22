Дощ в Закарпатській області та потепління по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні

В Україні очікується потепління в усіх областях. Дощова погода буде тільки у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

Дощ буде тільки у Закарпатській області. Суха погода очікується у всіх інших регіонах.

Температура повітря складе:

на заході вдень буде +14+18, а вночі +7+9,

на півночі вдень очікується +15+17, а вночі +8+10,

на сході вдень буде +16+18, а вночі +7+9,

на півдні вдень прогнозують +18+21, а вночі +9+11,

у центрі вдень буде +16+18, а вночі +8+11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +9+11.