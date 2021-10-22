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Дощ в Закарпатській області та потепління по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 08:00
Дощ в Закарпатській області та потепління по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні утримується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні очікується потепління в усіх областях. Дощова погода буде тільки у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощ буде тільки у Закарпатській області. Суха погода очікується у всіх інших регіонах.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень буде +14+18, а вночі +7+9,
  • на півночі вдень очікується +15+17, а вночі +8+10,
  • на сході вдень буде +16+18, а вночі +7+9,
  • на півдні вдень прогнозують +18+21, а вночі +9+11,
  • у центрі вдень буде +16+18, а вночі +8+11.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +9+11.

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