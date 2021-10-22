Дощ в Закарпатській області та потепління по всій Україні: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні утримується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні очікується потепління в усіх областях. Дощова погода буде тільки у Закарпатській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Дощ буде тільки у Закарпатській області. Суха погода очікується у всіх інших регіонах.
Температура повітря складе:
- на заході вдень буде +14+18, а вночі +7+9,
- на півночі вдень очікується +15+17, а вночі +8+10,
- на сході вдень буде +16+18, а вночі +7+9,
- на півдні вдень прогнозують +18+21, а вночі +9+11,
- у центрі вдень буде +16+18, а вночі +8+11.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +16+18, а вночі +9+11.